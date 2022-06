Ein-de-lijk weer een hoofdprijs voor Michael van Gerwen met eindzege Premier League Darts

De verbetenheid straalde al van het gezicht van MVG af in de halve finale tegen James Wade. De Engelsman was afgelopen zaterdag nog met 10-4 te sterk bij de Nordic Darts Masters, maar dat liet Van Gerwen niet nog een keer gebeuren. Het werd in de Mercedes-Benz Arena in Berlijn weer 10-4, maar nu voor hém.

Even eerder had hij gezien dat de regerend Premier League-kampioen Jonny Clayton verrassend werd geëlimineerd door Jamie Cullen. Het afgelopen jaar was Clayton veelvuldig een sta-in-de-weg voor Van Gerwen, maar dat was dus plots niet meer mogelijk in Berlijn. Tegen Cullen had MVG juist goede statistieken. De weg naar de titel leek open te liggen voor de Nederlander, tenzij Cullen - die zich met de hakken over de sloot voor deze play-offs plaatste - nóg een keer zo’n wereldprestatie kon leveren als in de halve finale toen hij Clayton wegvaagde.