Extra Premier League-avond in Rotterdam

Sneeuw spelbreker voor Van Gerwen, Premier League afgelast

1 maart De Vlijmense darter Michael van Gerwen komt donderdagavond niet in actie in de Premier League of Darts. De vijfde speelronde gaat niet door. De weersomstandigheden in Exeter zijn te gevaarlijk om mensen de weg op te sturen. Ierland, Schotland en delen van Engeland worden geteisterd door de storm Emma en hevige sneeuwval.