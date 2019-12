Flinke beloning lonkt bij twee negendarters op WK

,,Het niveau blijft maar stijgen en dat is goed te zien in het aantal 'ninedarters' dat in het circuit wordt gegooid", zei Barry Hearn, voorzitter van dartsbond PDC. Dit jaar gebeurde het al 47 keer, een record. ,,Het WK is het perfecte podium om het beste bij de spelers naar boven te halen. Deze bonus van 100.000 pond voor twee negendarters is een enorme stimulans voor de darters om geschiedenis te gaan schrijven.”



Zeven darters zijn erin geslaagd om een negendarter te gooien op het WK. Raymond van Barneveld was in 2009 de eerste. De Hagenaar, die aan zijn laatste WK gaat beginnen, deed het een jaar later nogmaals. Ook de Engelsman Adrian Lewis heeft twee ‘ninedarters’ op de WK’s gegooid.



Michael van Gerwen, de regerend wereldkampioen, gooide zeven jaar geleden in de halve finale tegen James Wade een leg uit met negen pijlen. De Brabander was toen zelfs heel dicht bij twee ninedarters op rij. Zijn ‘perfecte’ reeks eindigde na zeventien pijlen, want hij miste nipt de dubbel 12. Begin 2017 gooide ‘Mighty Mike’ op de UK Open wel een keer in één partij twee ninedarters.



De mondiale strijd begint vrijdag, de finale is op nieuwjaarsdag. Mochten er meerdere darters in slagen om tijdens het WK twee ninedarters te produceren, dan moeten ze de geldprijs delen.