Flinke bonus voor darter die op WK historie schrijft met twee negendarters

Met samenvatting 'Briljante' Barney emotioneel na waanzinni­ge zege op Price: ‘Ik speel niet voor Raymond van Barneveld he’

Raymond van Barneveld maakte vrijdagavond grote indruk met zijn zege op Gerwyn Price in de kwartfinale van de Grand Slam of Darts. De vijfvoudig wereldkampioen knokte zich terug van een 8-3 achterstand en won met 16-13. ,,Ik denk dat ik best wel aardig heb staan darten.”

19 november