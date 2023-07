Fraaie zege Dirk van Duijvenbode bij World Matchplay na thriller tegen Kim Huybrechts

Noppert klopte eerder vandaag de Duitser Martin Schindler met 10-8. Joe Cullen, Daryl Gurney, Gerwyn Price en Gary Anderson gingen Noppert en Van Duijvenbode gisteren al voor. Michael van Gerwen (vanavond laat) en Raymond van Barneveld (morgen) komen nog in actie in Blackpool. Titelverdediger Van Gerwen treft de Noord-Ier Brendan Nolan. Van Barneveld, de vierde en laatste Nederlander in het toernooi, speelt maandagavond (21.15 uur) tegen de Engelsman Ryan Searle.

Voor Noppert leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht. Via 3-2 bij de pauze liep hij via 7-3 uit naar 8-4. Maar Noppert had het vervolgens vier legs lastig met zijn dubbels, waardoor Schindler toch weer even van een stuntje mocht dromen. Zover kwam het echter niet. In de tweede ronde van het toernooi neemt Noppert het op tegen de winnaar van Nathan Aspinall - Krzysztof Ratajski.