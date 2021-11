Geen Nederlands onderonsje: Anderson verslaat Van Barneveld en mag tegen Van Gerwen

Al met al een terechte nederlaag, concludeerde ook Van Barneveld zelf. En dat terwijl hij vooraf veel vertrouwen had in een goede afloop. ,,Ik voelde me geweldig. Ik mis een 9-darter op dubbel 12 met ingooien en dan krijg je vervolgens met 5-1 op je broek. Maar ik verbaasde me ook wel over deze Anderson, want in de vorige partijen was het nog niet groots. Hij heeft misschien vijftien pijlen ingegooid, ik weet niet waar hij het vandaan haalt. Vooraf vertelde hij me dat hij helemaal klaar was met het spelletje. Dat hij er misschien nog één of twee jaartjes voor gaat en that's it. Maar chapeau, hij zette me constant onder druk.”