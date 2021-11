Geen tweede prijs in twee dagen voor Michael van Gerwen

Kater voor Michael van Gerwen en fans in Amsterdam: ‘Heel frustre­rend’

Michael van Gerwen heeft het publiek in AFAS Live geen optimaal feestje kunnen bezorgen. De drievoudig wereldkampioen werd ondanks de luide aanmoedigingen in de halve finales van de World Series of Darts Finals uitgeschakeld. Hij verloor in Amsterdam van Jonny Clayton.

31 oktober