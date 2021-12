Gerwyn Price ontsnapt in weergaloos duel aan uitschakeling en treft Van Duijvenbode

Voor The Iceman was dat het moment om zijn niveau flink op te schroeven. Hij won zowel de vierde als vijfde set zonder een leg in te leveren, maar ook dat brak het verzet van Huybrechts niet. The Hurricane trok de stand in sets weer gelijk (3-3) en bracht de titelverdediger - die steeds meer afzwaaiers produceerde- serieus aan het wankelen.

Bij een stand van 3-3 in sets en 5-5 in legs volgde een beslissende leg. Price had het voordeel dat hij aan die leg mocht beginnen. Op het beslissende moment maakte hij het alsnog af (6-5). Huybrechts had even daarvoor, bij een stand van 4-4 in legs, kansen laten liggen.