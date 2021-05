Gevaccineerde Van Gerwen ziet voordeel met fans: ‘Kippenvelmomentje’

Michael van Gerwen zit sinds gisteravond weer in een bubbel in Milton Keynes. De 32-jarige Vlijmenaar staat een cruciale week te wachten in de Premier League Darts, met een gedroomde hoofdprijs van 250.000 Britse ponden. Hij staat er als koploper goed voor. ,,De laatste dag is toch het belangrijkste. Ik zie me namelijk niet uit de top vier vallen. Maar we moeten het wel nog wel even doen. Ik ga er vanaf dag één vol voor en dan gaan we het zien.”