Gian van Veen maakt weer indruk op weg naar kwartfinales, Raymond van Barneveld uitgeschakeld

Met video Michael van Gerwen oogst veel lof na deceptie in Ahoy: ‘Dat mogen jullie als Nederlan­ders nóóit vergeten’

Deceptie met hoofdletter D voor de Nederlandse dartsfans, gisteravond in Ahoy. Schuldige was ‘plaaggeest’ Nathan Aspinall. Hij stuurde Michael van Gerwen na één partij gedesillusioneerd naar huis en werd uiteindelijk zelf de grote winnaar. ,,Dit was niet Michael.”