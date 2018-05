Gretige Van Gerwen jaagt op nieuw record

Mentaal sterker

Vorige week schreef hij de European Darts Grand Prix in Sindelfingen op zijn naam. Komend weekeinde is Van Gerwen actief in eigen land bij de Dutch Darts Masters in Zwolle. ,,Ik moest in Sindelfingen mijn beste spel laten zien om te winnen. Dat is goed voor me. Daardoor word ik mentaal sterker."



Voordat hij in Zwolle aantreedt, wacht van Gerwen donderdag eerst nog een Premier League-avond in Aberdeen. Hij is inmiddels al verzekerd van de eerste plaats in de eindrangschikking en doet dus mee aan de finale-avond in de O2-Arena in Londen volgende week donderdag.