Herstelde Cross droomt van herhaling van het WK

Opnieuw is Van Gerwen in de Engelse hoofdstad tegenstander in de halve eindstrijd. ,,Ik wil alle grote dartstitels. Het zou geweldig zijn om deze daar aan toe te voegen'', aldus Cross vandaag op de persconferentie. Cross is blij dat hij Van Gerwen in de halve finale treft. ,,Hij verliest nooit veel finales waarin hij speelt, maar wat halve finales betreft is dat anders. Daar heeft hij er wel een paar van verloren.''