Hoe ‘Barney’ weer op WK kan komen: ‘We gaan van hem horen, hij is beter dan verwacht’

Plek in kwartfinales ‘Barney’ maakt indruk op Q-school en grijpt genoeg punten voor finaleron­de

9 februari Raymond van Barneveld heeft op de tweede dag van de Q-School een ticket voor de finaleronde, waarin een speelkaart voor de PDC Tour kan worden bemachtigd, verdiend. De vijfvoudig wereldkampioen won vier partijen (waarvan twee met een gemiddelde van 100 punten per drie pijlen) in het Duitse stadje Niedernhausen, ging in de kwartfinales met 6-4 onderuit tegen de Oostenrijker Michael Rasztovits, maar verzamelde mede dankzij zijn prestatie van gisteren genoeg punten voor een plek in de finaleronde.