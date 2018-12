Hoe korter de partij, hoe groter het risico voor de favoriet

Door Yorick Groeneweg



Alan Tabern keek gisteren nog eens goed om zich heen toen hij in het Alexandra Palace opkwam voor zijn eersterondepartij tegen Michael Smith. Het grote podium voelde goed. Voor het eerst sinds 2012 had hij zich weer eens geplaatst voor een WK. Met grote moeite won de 52-jarige Engelsman van Raymond Smith, waardoor ‘The Saint’ het vandaag tegen Michael van Gerwen mag opnemen.



Met een glimlach keek hij vast vooruit op de naderende ontmoeting met de nummer 1 van de wereld. ,,Het jaagt me geen angst aan dat ik nu in de tweede ronde tegen hem speel. Ik ben geen slappeling, maar ik heb niets te verliezen. Voor mij is het ook beter dat het over slechts vijf sets gaat.” Als er al een kans is op een verrassing voor de underdog, dan is het zo vroeg in het toernooi.