Hoezo is Michael van Gerwen uit vorm?

Hoewel de Grand Slam of Darts nog aan de gang is en de Players Championship Finals volgende week nog volgen, zijn de ogen van de dartliefhebbers toch al vooral gericht op het naderende WK, dat 13 december van start gaat in Londen. De meest prangende vraag: is Michael van Gerwen (29) in staat zijn vorig jaar aan Rob Cross verloren kroon terug te veroveren in Alexandra Palace? Is hij goed genoeg?