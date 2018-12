Hopp kijkt uit naar strijd met Van Gerwen: ‘Ik moet hem negeren’

Michael van Gerwen staat in de derde ronde op het WK tegenover Max Hopp. Deze 22-jarige Duitse darter won nog nooit van de nummer 1 van de wereld, maar hoopt daar vanavond verandering in te kunnen brengen.

Door Yorick Groeneweg



Max Hopp voelt ook geen extra spanning voor het laatste duel van de avond in Alexandra Palace. Het is voor ‘Maximiser’ ook alweer de zesde keer dat hij op het WK staat. ,,De druk ligt ook bij hem, ik heb niets te verliezen. Heel Nederland zal hiernaar uitkijken, maar Duitsland ook. De beste speler van de wereld, op het beste podium. Daar kijk ik naar uit.”

Het was opvallend hoeveel steun hij vanuit de zaal kreeg tijdens zijn eersterondepartij. Er lopen deze dagen ook opvallend veel Duitsers rond in Noord-Londen. Ondanks de enorme populariteit van Van Gerwen in Engeland, verwacht Hopp rivaliteit in de zaal die bij een Nederland-Duitsland hoort. ,,Tegen Danny Noppert voelde ik op het podium al de steun van het publiek. Ik waardeer dat enorm.”

Hopp heeft ook een plan hoe hij vanavond verschijnt aan de oche, daar waar Van Gerwen zijn meeste tegenstanders vermorzelt. ,,Veel spelers zijn bang voor hem. Hij wil ook wel laten zien dat hij de nummer 1 is. Hij schreeuwt veel en krijgt de waardering van de fans. Zo wil-ie je laten voelen dat hij de beste is en dat hij niet te verslaan is. Dat moet ik negeren. Ik kijk uit naar de strijd.”

Jaloersmakend

Toch is de onaantastbaarheid van Van Gerwen voor Hopp bijna jaloersmakend. ,,Ja, hij is de dominante factor en de beste van de wereld. Over tien jaar wil ik in zijn positie staan. Er moet dan wel een dag komen dat ik met hem de strijd aankan. Ik moet ergens beginnen en dan kan ik niet vragen om meer dan een wedstrijd op zaterdagavond op dit podium.”

Michael van Gerwen kan wel lachen om de bravoure die Hopp in aanloop naar de derderondepartij van vanavond toont. ,,Hij is een goede speler, maar ik ben beter en dat weet-ie ook”, aldus ‘Mighty Mike’. ,,Ik heb ook nog nooit van hem verloren. Ik ben vol vertrouwen.”

Het WK Darts is van 13 december tot en met 1 januari live te volgen via RTL7 en RTL 7 Darts Radio. De samenvattingen en reacties zijn te zien op AD.nl