Huiskamerduel tussen Van Barneveld en Taylor gepland op donderdag

‘Darters binnen de sportwe­reld een risico­groep’

22 maart Als er binnen de sportwereld één groep is waar het coronavirus voor paniek zorgt is het darts. Het ene na het andere toernooi is al uitgesteld, maar kenner Jacques Nieuwlaat denkt dat de sport in afzondering snel weer verder kan. Al beseft hij ook dat van alle sporters juist darters gevaar lopen. ,,Zie het als een doorsnee van de bevolking.”