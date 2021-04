Icoon Hearn (72) stopt als voorzitter PDC en draagt stokje over aan zoon

Met hun bedrijf Matchroom Sport zijn Barry en Eddie Hearn ook actief in onder meer het snooker, boksen en golf. Vader Hearn gaat het nu rustiger aan doen. Hij blijft wel in een adviserende rol op de achtergrond aanwezig. Zoon Eddie krijgt de leiding in handen. ,,We hebben grote uitdagingen moeten overwinnen, maar het stond allemaal in het niet bij de coronapandemie”, zei Hearn. ,,Ik wilde blijven tot deze ramp voorbij was. Nu er licht aan het einde van de tunnel te zien is, is het tijd om de leiding over Matchroom over te dragen aan mijn zoon Eddie en het geweldige team dat we om ons heen hebben verzameld.”