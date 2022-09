Jeffrey de Zwaan begint goed aan Hungarian Darts Trophy, gelukje voor Raymond van Barneveld

Met video Noppert en Van Duijvenbo­de eenvoudig door naar achtste finales World Cup of Darts, zaterdag tegen Ierland

Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert hebben zich eenvoudig geplaatst voor de volgende ronde bij de World Cup of Darts. In de Eissporthalle in Frankfurt werd Brazilië met 5-0 verslagen. Het Nederlandse duo speelt zaterdag in de achtste finale tegen Ierland.

16 juni