Kleermaker probleemloos naar de 2e ronde op WK darts

Beau Greaves (18) verovert harten als jongste vrouw op WK darts: ‘Ik wilde deze loting niet, niemand wilde deze loting’

Beau Greaves (18) is er niet in geslaagd de tweede ronde van het WK darts te halen. De tienersensatie veroverde als jongste vrouw ooit de harten van het publiek in Londen, maar ging onderuit tegen William O’Connor (3-0).

17 december