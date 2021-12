Kleermaker stunt, Van Duijvenbode verslaat ‘The Viking’ in absolute thriller

Al in de eerste set (3-2) was duidelijk dat Whitlock, een WK-finalist in 2010, niet in zijn spel kwam. In de tweede set waren er ook genoeg kansen voor Kleermaker om er 2-0 in sets van te maken, maar de Nederlander vergat te profiteren: 1-1. In de derde set kreeg de 30-jarige darter wel zijn ritme te pakken (3-1), wat hij doorzette in de vierde en laatste set (3-0).

,,Het was harken”, zei Kleermaker achteraf tegen RTL7. ,,Het was echt een gevecht, maar opgeven staat niet in mijn woordenboek. Het was ook een beetje hetzelfde geneuzel als in de vorige ronde; het was niet constant genoeg. Maar ik heb gewonnen, dat is alles wat telt.”

Kleermaker debuteert op het WK en versloeg in de eerste ronde al de Griek John Michael. In de derde ronde wacht Joe Cullen.

Thriller voor Aubergenius

Dirk van Duijvenbode heeft op ongelooflijke wijze de derde ronde van het WK darts bereikt. In een zinderende wedstrijd tegen Boris Koltsov, die in de eerste ronde al Jermaine Wattimena uitschakelde, won de Nederlander met 3-2 van ‘The Viking'.

Na een legendarische opkomst van Van Duijvenbode wist de Nederlander met veel moeite de eerste set te pakken (3-2), waarin de darters elkaar twee keer braken. In de tweede set kwam de ‘Aubergenius’ er nauwelijks aan te pas, en wist Koltsov het publiek te vermaken met zijn prima spel en emotierijke reacties.

Ook in de derde set kwam Van Duijvenbode niet in de buurt van Koltsov, maar pakte met veel moeite wel de vierde set te pakken. In de beslissende set misten beide darters bakken aan dubbels, maar kwam er niet direct een winnaar uit de strijd. In de verlenging was de Nederlander het scherpst: 4-2.

,,Dit was heel matig", concludeerde Van Duijvenbode achteraf tegen RTL7. ,,Ik had nul zenuwen. Maar ik ben juist goed als ik met mijn rug tegen de muur sta. Met de achterstand maakte ik mezelf echt boos, maar ik was nog niet tevreden. Het was een drama, maar ik ben heel blij dat ik hem win.”

In de derde ronde staat Van Duijvenbode tegenover de Engelsman Ross Smith.

