‘Koningin’ Fallon opent vele deuren

Door Yorick Groeneweg



Gevlinderde kip, aardappelpuree en koolsla. Dat is waarop Fallon Sherrock vandaag de achtste finales hoopt te bereiken. Ze zal er hetzelfde eettentje in Londen voor bezoeken als eerder dit toernooi. ,,Het is mijn winnende maaltijd. Ik moet dat nu voor elke wedstrijd hebben”, zegt de eerste vrouw die op het WK darts wint. Eerst van Ted Evetts, toen van Mensur Suljovic. En vandaag van Chris Dobey?



Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Daar verandert de 25-jarige Engelse niets aan. ,,Het werkt voor mij, ik blijf ook hetzelfde aantal uren oefenen met darts”, zegt de alleenstaande moeder uit Milton Keynes. Daar verzorgt ze haar vijfjarige zoontje Rory, werkt ze in deeltijd als kapper, maar vindt ze ook nog tijd om zo’n vier uur per dag pijltjes te gooien. Vaak pas als de kleine op bed ligt.