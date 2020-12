Kuivenhoven beleeft pijnlijk WK-debuut met slechts één gewonnen leg

Finale tegen Wade Debutant De Sousa wint Grand Slam of Darts en boekt grootste zege uit carrière

24 november José de Sousa heeft de veertiende editie van de Grand Slam of Darts en daarmee zijn eerste majortoernooi gewonnen. In de finale was The Special One te sterk voor drievoudig verliezend finalist James Wade. Het eindigde in 16-12.