Kuivenhoven na zege op Van Gerwen: ‘Ik had alles bij elkaar willen schreeuwen’

Door Max van der Put



,,Ik kwam met 4-1 voor te staan. Toen werd ik wel een beetje zenuwachtig. Het werd 4-4, maar toen herpakte ik me. Op 5-5 mocht ik aan de laatste leg beginnen en dat ging goed. Via scores van 131, 77 en 140 hield ik 54 over. Michael stond toen op 48 dus ik moest wel uitgooien. Met 14 en tops deed ik dat.” Hij mocht niet hardop juichen. ,,Want bij Players Championships is er geen publiek, hangen de borden vrij dicht bij elkaar en zijn jongens in andere partijen vol in de concentratie. Dus ik snap het wel. Maar anders had ik alles bij elkaar geschreeuwd natuurlijk.” Nu bleef het bij een gebalde vuist. ,,Michael gaf me netjes een hand. Hij baalde wel uiteraard, want hij verwacht er niet in een eerste ronde af te gaan tegen een jongen zoals ik.” Van Kuivenhoven ging even later zelf onderuit in de tweede ronde, tegen de Noord-Ier Gavin Carlin. ,,Zonde, maar toen stond ik slecht te gooien.”