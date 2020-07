Kuivenhoven toont zich ware angstgegner van Van Gerwen: ‘Hij weet inmiddels wel wie ik ben’

Maik Kuivenhoven (31) baarde vlak voor de coronastop opzien door de mondiale nummer 1 Michael van Gerwen te verslaan in de eerste ronde van het Players Championship. In hun tweede onderonsje, vandaag tijdens de PDC Summer Series, flikte Kuivenhoven dat kunstje opnieuw. ,,Ik baalde dat ik niet eerder won.”

Door Tim Reedijk



‘Ik heb nog nooit van hem verloren’, appte Naaldwijker Maik Kuivenhoven in maart naar zijn vrienden toen hij aan Michael van Gerwen werd gekoppeld in Barnsley. Weinig darters die dat kunnen zeggen, voor de relatief onbekende Kuivenhoven geldt dat nog altijd, ook na zijn tweede partij tegen ‘Mighty Mike’. In Milton Keynes was de 31-jarige Kuivenhoven met 6-5 te sterk voor de beste ter wereld, in de stilte van het publiekloze vloertoernooi. En dat nadat Van Gerwen gisteren nog een dagzege boekte bij de opening van de Summer Series.

Op de beelden zie je de spanning van Kuivenhoven voor het gooien van de beslissende pijlen. De concentratie. En het ingetogen juichen op het moment dat hij Van Gerwen definitief verslaat. Hij wil wel juichen, schreeuwen misschien wel, maar de regels verbieden dat. Al maakt dat de overwinning niet minder zoet. ,,Ja, Michael weet inmiddels wel wie ik ben", reageert Kuivenhoven telefonisch vanuit Milton Keynes. ,,Ik heb ook gewoon contact met hem als we staan in te gooien. Met alle Nederlanders, eigenlijk. Dat is wel gezellig. Het is ook wel de bedoeling dat Van Gerwen weet wie ik ben. Dat ik nu voor de tweede keer win, is heel gaaf. Hij is toch de nummer 1. Het is heel wat als je van zo’n speler kan winnen.”

Gemiddelde van 104

Kuivenhoven kende sowieso een goede tweede dag van de Summer Series. Hij was eerst met 6-1 te sterk voor Robert Thornton met een gemiddelde van 104, daarna troefde hij landgenoot Vincent van der Voort af (6-2). En toen kwam Van Gerwen. ,,Het zou eigenlijk niet uit mogen maken tegen wie je speelt”, legt Kuivenhoven uit. ,,Maar de nummer 1 is wel speciaal. Dat is net even anders. Ik stond 5-2 voor, mis een paar matchdarts en dan laat ik hem tóch terug in de wedstrijd komen, maak ik het nog spannend. Dat is toch omdat hij Michael van Gerwen is en ik Maik Kuivenhoven ben. Ik baalde dat ik niet eerder won, maar ik ben extra blij dat ik de partij onder extra druk bij 5-5 toch nog over de streep trok en verdiend heb gewonnen.”

Vijf dagen lang komt Kuivenhoven in actie bij de PDC Summer Series. Gisteren lag hij er in de eerste ronde uit, vandaag waren zijn resultaten opbeurender. Al strandde hij een ronde later tegen Dave Chisnall (4-6). ,,Hij stond zo goed te gooien, daar kon ik niet tegenop. En ik had maar vijf minuten na mijn partij tegen Van Gerwen, toen moest ik alweer aan de bak. Ik was nog een beetje zoekende in de eerste paar legs. Maar goed, uiteindelijk heb ik toch maar mooi drie rondes gewonnen vandaag.”

WK

Na zijn eerste zege op Van Gerwen in maart sprak Kuivenhoven zijn doel uit: bij de beste 64 van de wereld eindigen om zijn Tourcard die hij begin 2019 veroverde nog een jaar te behouden. En: plaatsing voor het WK. ,,Niks lijkt me mooier dan in Ally Pally te staan. Daar ben je voor bezig. Ik ben anderhalf jaar prof en ik had twee jaar om in de top 64 te komen. Ik ben er nog niet, maar dagen als vandaag helpen wel. Dat je voelt dat het kan, dat je niet voor niets hier bent. Ik weet wat ik kan en zo’n dag als vandaag bevestigt dat. Ik heb sponsors die vertrouwen in me hebben en het is fijn om je gezin terug te betalen. Ik doe het niet alleen. Ik heb een vriendin en twee kinderen en dat ik nu veel weekenden weg ben en veel train, vergt veel van mijn thuissituatie.”

De dagen in Milton Keynes zitten propvol, zeker als je ver komt. Morgenochtend krijgt de Westlander de nieuwe loting gepresenteerd. ,,Ja, dan kan ik Michael zomaar weer tegenkomen”, zegt Kuivenhoven lachend. ,,Normaal gesproken is het niet leuk als je hem in de eerste ronde tegenkomt, dan wordt het lastig. Maar als je wint…”