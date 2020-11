Kwakkelende Cross tegen wereldkampioen bij de vrouwen Ashton weer vroeg eruit

En het liep al niet voor Cross de afgelopen tijd. De 30-jarige Engelsman werd veelvuldig in een vroeg stadium uitgeschakeld, bijvoorbeeld tegen laagvlieger Martijn Kleermaker op het EK aan het einde van oktober. Een groot lichtpuntje was de finaleplaats bij de World Cup of Darts aan de zijde van Michael Smith, maar na een aantal slechte dagen in de Winter Series is de wereldkampioen van 2018 weer terug bij af. Hij miste liefst zeven wedstrijdpijlen en werd naar de uitgang verwezen door Ashton, die aan twee matchdarts genoeg had.



Aan de reeks vloertoernooien in Coventry doen elke dag 128 spelers mee. Michael van Gerwen is als eerste geplaatst en hoeft pas in de tweede ronde in actie te komen.