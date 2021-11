Landman plaatst zich als tiende Nederlander voor WK Darts

Michael van Gerwen moet in Gibraltar zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price

Michael van Gerwen heeft in de kwartfinale van de Gibraltar Darts Trophy zijn Waterloo gevonden. Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, was met 6-5 te sterk. Price won uiteindelijk het toernooi ook door in de finale gehakt te maken van Mensur Suljovic: 8-0.

