LIVE | Anderson mag beginnen met gooien in finale tegen Price

Voorbeschouwing Anderson en Price gaan voor plek bij laatste zestien

28 december In de derde ronde van het WK darts staan vanavond nog drie wedstrijden uit de derde ronde op het programma in het Alexandra Palace. Na de duels in de middag begint om zeven uur de avondsessie, waarin eveneens drie duels in de derde ronde op het programma staan.