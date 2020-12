LIVE | Aspinall en Waites hopen tegenstander Van der Voort te worden

Van Gerwen kan kerst thuis vergeten, in alle haast terug naar Londen

21 december Michael van Gerwen keerde na zijn sublieme overwinning in de tweede ronde van het WK darts in Londen per auto terug naar Nederland. Zijn volgende partij vindt immers pas na Kerstmis plaats. Maar hij was nog maar een paar uur bij zijn vrouw Daphne en hun kinderen Zoë en Mike toen hij al weer in de auto zat, terug naar Londen.