LIVE | Chris Landman wil eerste Nederlander in derde ronde WK darts worden

Geen tweede prijs in twee dagen voor Michael van Gerwen

Michael van Gerwen heeft zijn zege gisteren in Player Championship 29 geen vervolg kunnen geven in Player Championship 30. De Brabander toonde met een prima gemiddelde wel zijn goede vorm, maar sneuvelde vandaag in de halve finale. ‘MVG’ kwam na een sterke start (3-0 voorsprong) tekort tegen Joe Cullen (4-7), die gemiddeld 111 gooide en geen enkele dubbel miste.

4 november