LIVE darts | Michael van Gerwen na vroege exit in Ahoy ook in Leeds snel klaar

Michael van Gerwen was na een teleurstellende avond in Ahoy vorige week geen lijstaanvoerder meer in de Premier League. Bovendien stond hij de laatste maand geen enkele speelavond nog in de vanavond. In Leeds kon hij daar vanavond geen verandering in brengen. De Brabander begon ijzersterk met een 154 finish, maar kwam er in de legs van Wright niet aan te pas. Door een flinke stapel gemiste dubbels van Van Gerwen kon Wright vervolgens tot twee keer toe de break pakken, zonder al te sterk spel te laten zien.