LIVE darts | Michael van Gerwen treft Chris Dobey tijdens jacht op kwartet in Premier League

Met video's Van Gerwen vermoeid op UK Open, nu wacht Nederlands onderonsje: ‘Ben er een beetje klaar mee’

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de vijfde ronde van de UK Open. Mighty Mike, donderdag nog de winnaar van de Premier League-avond in Exeter, won met 10-8 van Dave Chisnall. Zondag treft hij met Martijn Kleermaker een landgenoot. Ook Raymond van Barneveld had een pittige loting in de vierde ronde. Barney trof Rob Cross en verloor in de beslissende leg met 10-9. In totaal haalden zes Nederlanders de laatste 32.