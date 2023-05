LIVE darts | Schrijft Michael van Gerwen geschiedenis met zevende Premier League-titel?

Na zestien speelavonden is het vanavond tijd om een kampioen te kronen in de Premier League Darts. Een week geleden gaf Michael van Gerwen nog in de halve eindstrijd op met een schouderblessure, dus het is in de O2 Arena vooral de vraag hoe het met de zesvoudig eindwinnaar gaat. Mighty Mike staat allereerst tegenover wereldkampioen Michael Smith en treft bij een zege Gerwyn Price of Jonny Clayton.