LIVE darts | Van Gerwen schittert in Premier League-finale: Price gebroken met 170-finish

Lof kreeg Michael van Gerwen al, nu pakt hij ook weer een beker: ‘Hij is een monster aan het dartbord’

Wie zondagavond het vuur in de ogen van Michael van Gerwen zag, weet: de winst van de Belgian Darts Open zou zomaar het kleine zetje kunnen zijn dat Nederlands beste darter even nodig had. Bijna precies een jaar na zijn vorige EuroTour-zege stond Mighty Mike weer eens met de beker in handen. Daarmee rukt hij verder op richting zijn grote doel: nummer één van de wereld worden.