LIVE | Dekker begint negende WK tegen voormalig kwartfinalist Joyce

WK darts Oud-wereldkam­pi­oen Bunting na thriller langs Spanjaard Justicia

18 december De spanning in de middagsessie van dag zes van het WK darts in Londen kwam pas in de laatste twee partijen. Nadat de eerste twee wedstrijden in een whitewash (3-0) eindigde, ging het in de laatste twee duels tot en met de volle vijf sets. Stephen Bunting, nummer 17 van de wereldranglijst, won in zijn tweede rondepartij na een thriller met 3-2 van de Spanjaard Jose Justicia.