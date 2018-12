LIVE | Eén Nederlander in middagprogramma WK darts

Video | Van Gerwen krijgt bierdouche bij opkomst eerste WK-partij

0:53 De eerste partij van Michael van Gerwen op het WK darts is vanavond met vertraging van start gegaan. De nummer één van de wereld kreeg bij zijn opkomst in Ally Pally een biertje van een toeschouwer in zijn gezicht gegooid en moest terug de kleedruimte in om een droog shirt aan te trekken.