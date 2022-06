LIVE | ‘Gefrustreerde’ Van Duijvenbode in halve finale tegen Wade in zinderende Ziggo Dome

Met video Ein-de-lijk weer een hoofdprijs voor Michael van Gerwen met eindzege Premier League Darts

Hij kon nauwelijks nog ‘Mighty Mike’ of ‘Groene sloopkogel’ genoemd worden na ruim anderhalf jaar zonder hoofdprijs. Daarom hunkerde de 33-jarige Vlijmenaar zo hevig naar een major-titel. In Berlijn was het ein-de-lijk raak, bij de play-offs van de Premier League. Het werd 11-10 voor Van Gerwen nadat een beslissende leg tegen Joe Cullen nodig was.

14 juni