LIVE Grand Slam of Darts | Zet Raymond van Barneveld stuntweek voort?

Zware loting voor Michael van Gerwen in Australië: Simon Whitlock wacht

Michael van Gerwen kent zijn tegenstander in de eerste ronde van de New South Wales Darts Masters (19 en 20 augustus). Mighty Mike, vorige week nog winnaar van de Queensland Darts Masters, is gekoppeld aan Simon Whitlock. The Wizard is de nummer 27 van de wereld, Van Gerwen bezet plaats drie.

18 augustus