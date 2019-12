LIVE | Humphries hoopt opnieuw te pieken op WK

Dartskonin­gin Sherrock in januari naar Kings of Darts Den Bosch

10:52 Fallon Sherrock is na haar twee overwinningen op het WK darts in Londen gestrikt voor Kings of Darts in Den Bosch, Enschede en Groningen. Het toernooi staat in teken van het afscheid van Raymond van Barneveld, tegen wie ze ook zal spelen. Andere tegenstanders in de Brabanthallen op 24 januari zijn onder anderen Michael van Gerwen en Gerwin Price.