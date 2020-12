LIVE | Huybrechts vergroot voorsprong in weergaloze partij, hierna Price in actie

WK-debutant Telnekes verspeelt voorsprong en strandt in eerste ronde

20 december Derk Telnekes is er niet in geslaagd om zijn WK-debuut op te luisteren met een overwinning. De 25-jarige darter uit Deventer verspeelde tegen Nick Kenny uit Wales tot twee keer toe een voorsprong in sets en ging uiteindelijk met 3-2 onderuit.