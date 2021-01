LIVE | IJzersterke Price pakt draad weer op en komt op één set van wereldtitel

Van Gerwen ontsnapt aan uitschake­ling in spektakel­stuk tegen Cullen

30 december Michael van Gerwen is in een waar spektakelstuk ontsnapt aan uitschakeling in de achtste finales van het WK darts. De drievoudig wereldkampioen won na een thriller van topniveau met 4-3 in sets van Joe Cullen en staat in de kwartfinale.