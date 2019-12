LIVE | Kan publiekslieveling Petersen verrassen tegen Humphries?

Programma 13 december

Eerste ronde (Best of five)

• Jelle Klaasen - Kevin Burness: 3-1

• Kim Huybrechts - Geert Nentjes: 3-2

• Luke Humphries - Devon Petersen: 0-0 (tussenstand)



Tweede ronde (Best of five)

• Michael van Gerwen - Jelle Klaasen