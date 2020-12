LIVE | Kuivenhoven jaagt tegen Edgar op plaats in tweede ronde

Grand Slam of Darts Van Gerwen kan niet finishen in kwartfina­le tegen Whitlock: ‘Ik ben hier echt doodziek van’

23 november Niet Michael van Gerwen, maar Simon Whitlock heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Grand Slam of Darts in Coventry. De 51-jarige Australier stond geen moment voor in de kwartfinale, maar profiteerde op het eind van de fouten van Van Gerwen bij het uitgooien.