LIVE | Lewis lijkt volgende tegenstander te worden van Van Gerwen op WK

Video Jamie Lewis schakelt titelkandi­daat Gurney uit

22 december Alexandra Palace is de hooggeplaatste darters niet goed gezind dit WK. Daryl Gurney was vanmiddag met zijn uitschakeling in de derde ronde alweer de vijfde speler uit de top-10 die in een vroeg stadium naar huis werd gestuurd. Jamie Lewis was met 4-3 te sterk voor de Noord-Ier, die zijn comeback niet af kon ronden.