LIVE | Martijn Kleermaker kent raketstart, Danny Noppert uitgeschakeld

WK darts Gerwyn Price ontsnapt en wekt irritatie op bij Huybrechts: ‘Hij is een vervelende speler’

Gerwyn Price is ternauwernood ontsnapt aan een vroege uitschakeling op het WK darts. De titelverdediger balanceerde in de derde ronde tegen Kim Huybrechts op het randje van de afgrond, maar trok de partij via een sudden death-leg in de zevende en beslissende set uiteindelijk toch naar zich toe: 4-3.

27 december