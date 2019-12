LIVE | Meulenkamp brengt Dobey aan het wankelen in zenuwslopende partij

WK darts Beaton na vijftien jaar weer in derde ronde na heerlijke strijd met Kyle Anderson

18:12 Na bij veertien opeenvolgende WK's zijn waterloo te hebben gevonden in de eerste of tweede ronde, staat Steve Beaton eindelijk weer eens in de derde ronde. In wat een mooi gevecht werd ontdeed de wereldkampioen van 1996 zich in vier sets van Kyle Anderson: 3-1.