LIVE | 'Mighty Mike’ blaast tegenstander Evans weg na fenomenale versnelling

In de eerste avondsessie van het WK darts na de kerstonderbreking komt drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen direct in actie. Hij sluit de avond af met zijn derde rondepartij tegen Ricky Evans. Daarvoor speelt ook Peter Wright, de regerend kampioen en achter ‘Mighty Mike’ de nummer 2 van de wereld, zijn partij in de derde ronde.



Tussenstand (best of seven sets):

Michael van Gerwen (1) - Ricky Evans (32) 2-0



Uitslagen:

Jonny Clayton (17) - Joe Cullen (16) 3-4

Peter Wright (2) - Gabriel Clemens (31) 3-4