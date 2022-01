LIVE | Niveau stijgt verder in finale WK darts, Michael Smith staat weer naast Peter Wright

Martijn Kleermaker vecht tegen de tranen na kansloze nederlaag op WK darts: ‘Wat een bagger’

Ook de laatst overgebleven Nederlander is uitgeschakeld op het WK darts, waarmee er voor het eerst sinds 2012 geen Nederlander bij de laatste acht over is in Londen. Martijn Kleermaker was in de achtste finales duidelijk een maatje te klein voor James Wade. Met 4-0 stuurde The Machine Kleermaker terug naar Harderwijk.

30 december