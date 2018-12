LIVE | Petersen stunt tegen White, Klaasen voor het eerst in actie

Video Van de Pas komt goed weg tegen Long: ‘Wel even een traantje gelaten’

16:50 Benito van de Pas heeft zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de derde ronde van het WK darts in Londen. De 25-jarige Tilburger won in de eerste partij van vandaag met 3-2 van WK-debutant Jim Long (50) uit Canada.