LIVE | Pools-Engels onderonsje om de avond te starten, later kanshebber Price in actie

Wattimena plaatst zich niet voor knock­out-fa­se Grand Slam of Darts

18 november Jermaine Wattimena is er net niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de knockout-fase van de Grand Slam of Darts. De Nederlander moest in zijn derde rondepartij winnen van Damon Heta om door te dringen in het prestigieuze dartstoernooi, maar verloor met 4-5.